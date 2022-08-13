Челси — Тоттенхэм. Где и когда смотреть матч английской Премьер-лиги
Челси принимает Тоттенхэм на своем поле (Фото:REUTERS/Toby Melville)
НВ рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями поединка 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между Челси и Тоттенхэмом.
Поединок Челси — Тоттенхэм состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж 14 августа в 18:30 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18:00.
Что нужно знать про Челси перед матчем:
- занял третье место в прошлом сезоне АПЛ;
- выиграл в 1-м туре у Эвертона в гостях 1:0;
- находится на седьмом месте с тремя очками;
- не сможет рассчитывать на полузащитника Ковачича (травма).
Что нужно знать про Тоттенхэм перед матчем:
- занял четвертое место в прошлом сезоне АПЛ;
- выиграл в 1-м туре у Саутгемптона дома 4:1;
- находится на шестом месте с тремя очками;
- не сможет рассчитывать на полузащитника Скиппа (повреждение).
Ориентировочные составы:
Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Кулибали — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл — Хаверц, Маунт — Стерлинг
Тоттенхэм: Льорис — Ромеро, Дайер, Дэвис — Эмерсон, Бентанкур, Хойбьерг, Сессеньон — Кулусевски, Сон — Кейн
НВ
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