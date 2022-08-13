Челси — Тоттенхэм. Где и когда смотреть матч английской Премьер-лиги

13 августа, 21:04
Челси принимает Тоттенхэм на своем поле (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Челси принимает Тоттенхэм на своем поле (Фото:REUTERS/Toby Melville)

НВ рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями поединка 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между Челси и Тоттенхэмом.

Поединок Челси — Тоттенхэм состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж 14 августа в 18:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18:00.

Видео дня

Читайте также:
Английская Премьер-лига. Эвертон с Миколенко проиграл Челси, Ливерпуль потерял очки — видео

Что нужно знать про Челси перед матчем:

  • занял третье место в прошлом сезоне АПЛ;
  • выиграл в 1-м туре у Эвертона в гостях 1:0;
  • находится на седьмом месте с тремя очками;
  • не сможет рассчитывать на полузащитника Ковачича (травма).

Что нужно знать про Тоттенхэм перед матчем:

  • занял четвертое место в прошлом сезоне АПЛ;
  • выиграл в 1-м туре у Саутгемптона дома 4:1;
  • находится на шестом месте с тремя очками;
  • не сможет рассчитывать на полузащитника Скиппа (повреждение).

Ориентировочные составы:

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Кулибали — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл — Хаверц, Маунт — Стерлинг

Тоттенхэм: Льорис — Ромеро, Дайер, Дэвис — Эмерсон, Бентанкур, Хойбьерг, Сессеньон — Кулусевски, Сон — Кейн

НВ

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол ФК Челси Английская Премьер-лига Тоттенхэм

Эксклюзивы НВ

Квантовые компьютеры могут привести нас как к светлому будущему, так и к огромным проблемам, поставив под угрозу безопасность всех систем. (Фото:Eric Lucero/Google)
Почти абсолютный ноль /
Новое открытие японских физиков решает главную проблему квантовых компьютеров
13 августа, 20:02
Научпоп
Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Запад очень рискует. Что нужно Украине

Чтобы Украина победила в этой войне, пора не только помогать оружием, но и поддерживать экономику страны, банки и финансовую систему

13 августа, 12:20
Мнения
Приблизительно через 5 млрд лет Солнце ждут невероятные изменения, которые уничтожат все живое на Земле (Фото:NASA/Terry Virts)
Космическая загадка /
Каждый год Земля отдаляется от Солнца. Как это влияет на климат и судьбу нашей планеты?
13 августа, 11:10
Научпоп
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X