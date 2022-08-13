Челси — Тоттенхэм. Где и когда смотреть матч английской Премьер-лиги 13 августа, 21:04 Челси принимает Тоттенхэм на своем поле (Фото:REUTERS/Toby Melville)

НВ рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями поединка 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между Челси и Тоттенхэмом.



Поединок Челси — Тоттенхэм состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж 14 августа в 18:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18:00.

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Что нужно знать про Челси перед матчем:

занял третье место в прошлом сезоне АПЛ;

выиграл в 1-м туре у Эвертона в гостях 1:0;

находится на седьмом месте с тремя очками;

не сможет рассчитывать на полузащитника Ковачича ( травма).

Что нужно знать про Тоттенхэм перед матчем:

занял четвертое место в прошлом сезоне АПЛ;

выиграл в 1-м туре у Саутгемптона дома 4:1;

находится на шестом месте с тремя очками;

не сможет рассчитывать на полузащитника Скиппа ( повреждение).

Ориентировочные составы:

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Кулибали — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл — Хаверц, Маунт — Стерлинг

Тоттенхэм: Льорис — Ромеро, Дайер, Дэвис — Эмерсон, Бентанкур, Хойбьерг, Сессеньон — Кулусевски, Сон — Кейн

НВ

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