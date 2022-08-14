Английская Премьер-лига. Тоттенхэм в фантастической концовке вырвал ничью в дерби Лондона против Челси

14 августа, 20:27
Пьер Хейбьерг сделал счет в матче 1:1 — он пробил Эдуара Менди ударом метров с 20 (Фото:REUTERS/David Klein)

Пьер Хейбьерг сделал счет в матче 1:1 — он пробил Эдуара Менди ударом метров с 20 (Фото:REUTERS/David Klein)

Лондонский Челси упустил победу над земляками из Тоттенхэма в матче 2-го тура чемпионата Англии.

Первый тайм поединка остался за «синими» — они ушли на перерыв, выигрывая со счетом 1:0. На 19-й минуте после подачи углового ворота гостей распечатал Калиду Кулибали.

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«Шпоры» смогли отыграться в середине второго тайма. Счет сравнял Пьер Хейбьерг, пробивший Эдуара Менди ударом метров с 20.

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Однако Челси нашел в себе силы снова выйти вперед после результативного удара Риса Джеймса. Тем не менее, заработать три очка хозяева не смогли. В компенсированное ко второму тайму время ничью «шпорам» принес Харри Кейн.

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Результаты матчей:

Ноттингем Форест — Вест Хэм 1:0
Гол: Авонийи, 45+2
Нереализованный пенальти: Райс, 65 (Вест Хэм)

Челси — Тоттенхэм 2:2
Голы: Кулибали, 19, Джеймс, 77 — Хейбьерг, 68, Кейн, 90+6

Накануне Арсенал с украинцем Александром Зинченко во второй раз подряд победил, а Манчестер Юнайтед стал последним после разгромного поражения новичку.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол ФК Челси Английская Премьер-лига Тоттенхэм Вест Хэм Чемпионат Англии

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