Челси — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция матча английской Премьер-лиги

14 августа, 04:03
Обе команды выиграли в первом туре АПЛ (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Обе команды выиграли в первом туре АПЛ (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

НВ следит за ходом игры 2-го тура английской Премьер-лиги между Челси и Тоттенхэмом. Начало поединка — в 18:30 по киевскому времени сегодня, 14 августа.

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Ориентировочные составы:

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Кулибали — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл — Хаверц, Маунт — Стерлинг

Тоттенхэм: Льорис — Ромеро, Дайер, Дэвис — Эмерсон, Бентанкур, Хойбьерг, Сессеньон — Кулусевски, Сон — Кейн

Видео дня

Матч пройдет в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

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Челси занял третье место в прошлом сезоне АПЛ. Команда выиграла в первом туре у Эвертона в гостях 1:0.

Клуб находится на седьмом месте с тремя очками. Коллектив не сможет рассчитывать на полузащитника Ковачича (травма).

Тоттенхэм занял четвертое место в прошлом сезоне АПЛ. Команда выиграла в первом туре у Саутгемптона дома 4:1.

Клуб находится на шестом месте с тремя очками. Коллектив не сможет рассчитывать на полузащитника Скиппа (повреждение).

Статистика знает 173 официальных поединка между соперниками. 77 раз выиграл Челси, 54 — Тоттенхэм. 42 матча завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Манчестер Сити — фаворит матча. Коэффициент на его победу равен 1,67, то, что выиграет Челси, оценивается в 5,00, ничья — в 3,75.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол ФК Челси Английская Премьер-лига Тоттенхэм

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