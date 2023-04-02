Мудрик остался без тренера: Челси выгнал Грэма Поттера

2 апреля, 23:14
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Грэм Поттер (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Грэм Поттер (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Лондонский Челси второй раз за сезон избавился от главного тренера. Руководство клуба указало на дверь Грэму Поттеру, который вывел клуб в четвертьфинал Лиги чемпионов.

47‑летний Поттер возглавил лондонский клуб в сентябре 2022 года, сменив на посту главного тренера немца Томаса Тухеля. Контракт англичанина был рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Однако результаты команды требовали радикальных решений. Если в Лиге чемпионов у лондонского клуба все хорошо, то в АПЛ Челси с 38 очками располагается на 11‑й строчке в турнирной таблице. И это несмотря на самый громкий трансфер межсезонья. Челси купил у Шахтера за 100 млн евро Михаила Мудрика.

Как сообщает официальный сайт Челси, в качестве исполняющего обязанности главного тренера командой будет руководить Бруно Салтор.

Ранее Александр Усик заявил, что Михаил Мудрик может выиграть «Золотой мяч».

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол ФК Челси Тренер

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