Челси внезапно уволил главного тренера, с которым выиграл Лигу чемпионов в прошлом году 7 сентября, 14:26 Тухель полтора года проработал в Челси (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Челси объявил об увольнении главного тренера команды Томаса Тухеля, вместе с которым выиграл Лигу чемпионов в 2021 году.



Как сообщает официальный сайт английского клуба, его тренерский штаб возьмет на себя ответственность за тренировки команды и подготовку к предстоящим матчам.

Отмечается, что Челси «быстро готовится» к назначению нового наставника.

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Указывается, что поскольку исполнилось 100 дней с момента прихода новой группы владельцев Челси, которые пришли на смену кремлевскому олигарху Роману Абрамовичу, те считают, что настало подходящее время для решения об отставку Тухеля.

Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года и спустя четыре месяца привел ее к победе в Лиге чемпионов, после чего та выиграла Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В новом сезоне Челси под руководством Тухеля выиграл три матча из семи во всех турнирах при трех поражениях, последнее из которых клуб потерпел в первом туре группового раунда Лиги чемпионов от Динамо Загреб накануне.

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