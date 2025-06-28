Погба не играл с сентября 2023 года (Фото: Action Images via Reuters/Tony O’Brien)

32-летний футболист подписал с монегасками контракт на два следующих сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Погба перешел в Монако как свободный агент. В конце прошлого года хавбек разорвал контракт с Ювентусом.

В феврале 2024-го Погба отстранили от футбола на четыре года из-за проваленного допинг-теста, но позже CAS сократил срок дисквалификации до 18 месяцев. Поль не выходил на поле с сентября 2023 года.

Погба — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, четырехкратный победитель чемпионата Италии с Ювентусом. С МЮ выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги в сезоне 2016/17.

В 2016 году Манчестер Юнайтед заплатил Ювентусу за Погба 105 миллионов евро — рекордный трансфер в футболе на тот момент.

Мы писали, что Погба мог продолжить карьеру в петербургском Зените, но отказался от предложения.