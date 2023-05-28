Спасибо итальянским друзьям: Чемпион Украины получит шикарный бонус на следующий сезон 28 мая, 08:03 Футболисты Шахтера (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Победитель украинской Премьер-лиги напрямую попадет в групповой этап Лиги чемпионов.



В рамках 37 тура чемпионата Италии Интер на своем поле переиграл Аталанту (3:2).



«Нерадзурри» благодаря победе завоевали путевку в групповой этап Лиги чемпионов на следующей сезон. Также триумф команды Симоне Индзаги обрадовал украинских фанатов.



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Украинская ассоциация футбола прошлый сезон завершила на 12 месте в рейтинге коэффициентов УЕФА. Учитывая тот факт, что Россия была дисквалифицирована, то Украина занимает 11 позицию.

Интер и Манчестер Сити, которые сыграют в финале Лиги чемпионов (10 июня), уже гарантировали себе выход в группу главного еврокубкового турнира. Таким образом, вакантное место получит чемпион Украины.

В турнирной таблице УПЛ Шахтер опережает Днепр-1 на пять очков за два тура до конца. Уже сегодня, 28 мая, «горняки» могут выиграть трофей в очном противостоянии с днепровской командой.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 рассматривал вариант бойкотировать матч против Шахтера.