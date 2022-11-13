Чемпионат Англии. Манчестер Юнайтед вырвал победу в концовке, команда экс-тренера Шахтера проиграла — видео 13 ноября, 20:22 Манчестер Юнайтед обыграл Фулхэм благодаря голу в компенсированное время (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

В английской Премьер-лиге состоялись два заключительных матча 16-го тура.

Манчестер Юнайтед в гостях нанес поражение лондонскому Фулхэму. Победный гол «красные дьяволы» забили в компенсированное ко второму тайму время.

Брайтон, который возглавляет бывший главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби, дома проиграл Астон Вилле.

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Результаты матчей:

Брайтон — Астон Вилла 1:2

Голы: Макаллистер, 1 — Ингс, 20 (с пен.), 54

Фулхэм — Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Джеймс, 61 — Эриксен, 14, Гарначо, 90+3

Турнирная таблица

Фото: football.ua

Накануне лондонский Арсенал с украинцем Александром Зинченко в составе укрепил лидерство в чемпионате Англии после сенсационного поражения Манчестер Сити.

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