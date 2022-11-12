Английская Премьер-лига. Арсенал с Зинченко укрепил лидерство после сенсационного поражения Манчестер Сити
Александр Зинченко (на фото — справа) отыграл полный матч за Арсенал (Фото:REUTERS/Tony Obrien)
Лондонский Арсенал укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии по итогам 16-го тура.
«Канониры» с украинцем Александром Зинченко в составе в гостях обыграли Вулверхэмптон.
Манчестер Сити сенсационно дома проиграл Брентфорду и отстал от Арсенала уже на пять очков.
Эвертон в выездном поединке был разгромлен Борнмутом. Украинец Виталий Миколенко вышел в стартовом составе гостей, но из-за травмы был заменен на 29-й минуте.
Из других матчей стоит отметить победу Ньюкасла над Челси и выигрыши Ливерпуля и Тоттенхэма.
Результаты матчей:
Манчестер Сити — Брентфорд 1:2
Голы: Фоден, 45+1 — Тони, 16, 90+8
Борнмут — Эвертон 3:0
Голы: Тавернье, 18, Мур, 25, Энтони, 69
Вест Хэм — Лестер 0:2
Голы: Мэддисон, 8, Барнс, 78
Нереализованный пенальти: Тилеманс, 42 (Лестер)
Ливерпуль — Саутгемптон 3:1
Голы: Фирмино, 6, Нуньес, 21, 42 — Адамс, 9
Ноттингем Форест — Кристал Пэлас 1:0
Гол: Гиббс-Уайт, 54
Нереализованный пенальти: Заха, 41 (Кристал Пэлас)
Тоттенхэм — Лидс 4:3
Голы: Кейн, 25, Дэвис, 51, Бентанкур, 81, 83 — Саммервилл, 10, Родриго, 43, 76
Удаление: Адамс, 87 (Лидс)
Ньюкасл — Челси 1:0
Гол: Уиллок, 67
Вулверхэмптон — Арсенал 0:2
Голы: Эдегор, 55, 75
Турнирная таблица
Сообщалось, что вингер донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик близок к переходу в лондонский Арсенал.
НВ