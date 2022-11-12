Английская Премьер-лига. Арсенал с Зинченко укрепил лидерство после сенсационного поражения Манчестер Сити 12 ноября, 23:38 Александр Зинченко (на фото — справа) отыграл полный матч за Арсенал (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Лондонский Арсенал укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии по итогам 16-го тура.

«Канониры» с украинцем Александром Зинченко в составе в гостях обыграли Вулверхэмптон.

Манчестер Сити сенсационно дома проиграл Брентфорду и отстал от Арсенала уже на пять очков.

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Эвертон в выездном поединке был разгромлен Борнмутом. Украинец Виталий Миколенко вышел в стартовом составе гостей, но из-за травмы был заменен на 29-й минуте.

Из других матчей стоит отметить победу Ньюкасла над Челси и выигрыши Ливерпуля и Тоттенхэма.

Результаты матчей:

Манчестер Сити — Брентфорд 1:2

Голы: Фоден, 45+1 — Тони, 16, 90+8

Борнмут — Эвертон 3:0

Голы: Тавернье, 18, Мур, 25, Энтони, 69

Вест Хэм — Лестер 0:2

Голы: Мэддисон, 8, Барнс, 78

Нереализованный пенальти: Тилеманс, 42 (Лестер)

Ливерпуль — Саутгемптон 3:1

Голы: Фирмино, 6, Нуньес, 21, 42 — Адамс, 9

Ноттингем Форест — Кристал Пэлас 1:0

Гол: Гиббс-Уайт, 54

Нереализованный пенальти: Заха, 41 (Кристал Пэлас)

Тоттенхэм — Лидс 4:3

Голы: Кейн, 25, Дэвис, 51, Бентанкур, 81, 83 — Саммервилл, 10, Родриго, 43, 76

Удаление: Адамс, 87 (Лидс)

Ньюкасл — Челси 1:0

Гол: Уиллок, 67

Вулверхэмптон — Арсенал 0:2

Голы: Эдегор, 55, 75

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что вингер донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик близок к переходу в лондонский Арсенал.

НВ