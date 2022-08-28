Английская Премьер-лига. Тоттенхэм выиграл и ворвался в топ-3 чемпионата
Для Тоттенхэма это третья победа (Фото:Reuters/Carl Recine)
Тоттенхэм вышел на третье место в чемпионате Англии по итогам четырех туров.
В заключительном матче игрового уик-энда «шпоры» одержали победу над Ноттингем Форест благодаря дублю Харри Кейна, который также умудрился не реализовать пенальти.
В других матчах дня Вест Хэм в гостях обыграл Астон Виллу, а Вулверхэмптон и Ньюкасл поделили очки.
Результаты матчей:
Астон Вилла — Вест Хэм 0:1
Гол: Форналс, 74
Вулверхэмптон — Ньюкасл 1:1
Голы: Невеш, 38 — Сен-Максимен, 90
Ноттингем Форест — Тоттенхэм 0:2
Голы: Кейн, 5, 81
Нереализованный пенальти: Кейн, 56 (Тоттенхэм)
Турнирная таблица
Накануне Манчестер Сити победил благодаря хет-трику звездного новичка, а Ливерпуль забил сопернику девять голов.
НВ
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