Английская Премьер-лига. Тоттенхэм выиграл и ворвался в топ-3 чемпионата

28 августа, 20:24
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Для Тоттенхэма это третья победа (Фото:Reuters/Carl Recine)

Для Тоттенхэма это третья победа (Фото:Reuters/Carl Recine)

Тоттенхэм вышел на третье место в чемпионате Англии по итогам четырех туров.

В заключительном матче игрового уик-энда «шпоры» одержали победу над Ноттингем Форест благодаря дублю Харри Кейна, который также умудрился не реализовать пенальти.

Видео дня

В других матчах дня Вест Хэм в гостях обыграл Астон Виллу, а Вулверхэмптон и Ньюкасл поделили очки.

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Результаты матчей:

Астон Вилла — Вест Хэм 0:1
Гол: Форналс, 74

Вулверхэмптон — Ньюкасл 1:1
Голы: Невеш, 38 — Сен-Максимен, 90

Ноттингем Форест — Тоттенхэм 0:2
Голы: Кейн, 5, 81
Нереализованный пенальти: Кейн, 56 (Тоттенхэм)

Турнирная таблица

Накануне Манчестер Сити победил благодаря хет-трику звездного новичка, а Ливерпуль забил сопернику девять голов.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Ньюкасл Юнайтед Английская Премьер-лига Тоттенхэм Вест Хэм Чемпионат Англии

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