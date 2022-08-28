Английская Премьер-лига. Тоттенхэм выиграл и ворвался в топ-3 чемпионата 28 августа, 20:24 Для Тоттенхэма это третья победа (Фото:Reuters/Carl Recine)

Тоттенхэм вышел на третье место в чемпионате Англии по итогам четырех туров.

В заключительном матче игрового уик-энда «шпоры» одержали победу над Ноттингем Форест благодаря дублю Харри Кейна, который также умудрился не реализовать пенальти.

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В других матчах дня Вест Хэм в гостях обыграл Астон Виллу, а Вулверхэмптон и Ньюкасл поделили очки.

Результаты матчей:

Астон Вилла — Вест Хэм 0:1

Гол: Форналс, 74

Вулверхэмптон — Ньюкасл 1:1

Голы: Невеш, 38 — Сен-Максимен, 90

Ноттингем Форест — Тоттенхэм 0:2

Голы: Кейн, 5, 81

Нереализованный пенальти: Кейн, 56 (Тоттенхэм)

Турнирная таблица

Накануне Манчестер Сити победил благодаря хет-трику звездного новичка, а Ливерпуль забил сопернику девять голов.

НВ

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