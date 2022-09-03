Английская Премьер-лига. Арсенал сохранил лидерство, Манчестер Сити и Ливерпуль потеряли очки 3 сентября, 21:23 Манчестер Сити не удержал победу над Астон Виллой (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

По итогам 6-го тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал, который завтра сыграет с Манчестер Юнайтед, сохранил лидерство в чемпионате.

Поспособствовала этому ничья Манчестер Сити и Астон Виллы. «Горожане» первыми забили в игре, но не смогли удержать победу.

Ливерпуль также потерял очки в дерби с Эвертоном. В составе «ирисок» полный матч отыграл украинец Виталий Миколенко.

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Непростые победы одержали лондонские Тоттенхэм и Челси в дерби над соответственно Фулхэмом и Вест Хэмом.

В других матчах Брентфорд разгромил Лидс, Вулверхэмптон взял верх над Саутгемптоном, Борнмут оказался сильнее Ноттингем Форест, а Ньюкасл и Кристал Пэлас поделили очки.

Результаты матчей:

Эвертон — Ливерпуль 0:0

Тоттенхэм — Фулхэм 2:1

Голы: Хейбьерг, 40, Кейн, 75 — Митрович, 83

Брентфорд — Лидс 5:2

Голы: Тони, 30, 43, 58, Мбеумбо, 80, Висса, 90+1 — Синистерра, 45+1, Рока, 79

Удаление: Марш, 64 (Лидс)

Вулверхэмптон — Саутгемптон 1:0

Гол: Поденсе, 45+1

Ноттингем Форест — Борнмут 2:3

Голы: Куяте, 33, Джонсон, 45+2 (с пен.) — Биллинг, 51, Соланке, 63, Энтони, 87

Ньюкасл — Кристал Пэлас 0:0

Челси — Вест Хэм 2:1

Голы: Чилуэлл, 76, Хаверц, 88 — Антонио, 62

Астон Вилла — Манчестер Сити 1:1

Голы: Бэйли, 74 — Холанд, 50

Турнирная таблица

Фото: terrikon.com

Сообщалось, что Манчестер Юнайтед впервые за полтора года выиграл три официальных матча кряду и поднялся на пятое место в чемпионате Англии.

НВ

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