Английская Премьер-лига. Арсенал сохранил лидерство, Манчестер Сити и Ливерпуль потеряли очки
Манчестер Сити не удержал победу над Астон Виллой (Фото:Reuters/Andrew Boyers)
По итогам 6-го тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал, который завтра сыграет с Манчестер Юнайтед, сохранил лидерство в чемпионате.
Поспособствовала этому ничья Манчестер Сити и Астон Виллы. «Горожане» первыми забили в игре, но не смогли удержать победу.
Ливерпуль также потерял очки в дерби с Эвертоном. В составе «ирисок» полный матч отыграл украинец Виталий Миколенко.
Непростые победы одержали лондонские Тоттенхэм и Челси в дерби над соответственно Фулхэмом и Вест Хэмом.
В других матчах Брентфорд разгромил Лидс, Вулверхэмптон взял верх над Саутгемптоном, Борнмут оказался сильнее Ноттингем Форест, а Ньюкасл и Кристал Пэлас поделили очки.
Результаты матчей:
Эвертон — Ливерпуль 0:0
Тоттенхэм — Фулхэм 2:1
Голы: Хейбьерг, 40, Кейн, 75 — Митрович, 83
Брентфорд — Лидс 5:2
Голы: Тони, 30, 43, 58, Мбеумбо, 80, Висса, 90+1 — Синистерра, 45+1, Рока, 79
Удаление: Марш, 64 (Лидс)
Вулверхэмптон — Саутгемптон 1:0
Гол: Поденсе, 45+1
Ноттингем Форест — Борнмут 2:3
Голы: Куяте, 33, Джонсон, 45+2 (с пен.) — Биллинг, 51, Соланке, 63, Энтони, 87
Ньюкасл — Кристал Пэлас 0:0
Челси — Вест Хэм 2:1
Голы: Чилуэлл, 76, Хаверц, 88 — Антонио, 62
Астон Вилла — Манчестер Сити 1:1
Голы: Бэйли, 74 — Холанд, 50
Турнирная таблица
Сообщалось, что Манчестер Юнайтед впервые за полтора года выиграл три официальных матча кряду и поднялся на пятое место в чемпионате Англии.
НВ
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