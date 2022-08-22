Чемпионат Испании. Дубль Левандовски помог Барселоне впервые выиграть, Атлетико сенсационно проиграл
Левандовски забил первые голы за Барселону (Фото:REUTERS/Vincent West)
В воскресенье, 21 августа, состоялось три матча 2-го тура чемпионата Испании по футболу.
Барселона в гостях разгромила Реал Сосьедад. Дублем в составе каталонцев отметился звездный Роберт Левандовски.
Мадридский Атлетико дома неожиданно потерпел поражение от Вильярреала.
В еще одном поединке дня Атлетик минимально на своем поле обыграл Валенсию.
Результаты матчей:
Атлетик — Валенсия 1:0
Гол: Беренгер, 42
Атлетико — Вильярреал 0:2
Голы: Пино, 73, Морено, 90+7
Удаление: Молина, 90+4 (Атлетико)
Реал Сосьедад — Барселона 1:4
Голы: Исак, 6 — Левандовски, 1, 68, Дембеле, 66, Фати, 79
Сообщалось, что главный тренер Атлетико Диего Симеоне заинтересован в переходе в свою команду форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.
НВ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.