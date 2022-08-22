Чемпионат Испании. Дубль Левандовски помог Барселоне впервые выиграть, Атлетико сенсационно проиграл 22 августа, 00:51 Левандовски забил первые голы за Барселону (Фото:REUTERS/Vincent West)

В воскресенье, 21 августа, состоялось три матча 2-го тура чемпионата Испании по футболу.

Барселона в гостях разгромила Реал Сосьедад. Дублем в составе каталонцев отметился звездный Роберт Левандовски.

Мадридский Атлетико дома неожиданно потерпел поражение от Вильярреала.

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В еще одном поединке дня Атлетик минимально на своем поле обыграл Валенсию.

Результаты матчей:

Атлетик — Валенсия 1:0

Гол: Беренгер, 42

Атлетико — Вильярреал 0:2

Голы: Пино, 73, Морено, 90+7

Удаление: Молина, 90+4 (Атлетико)

Реал Сосьедад — Барселона 1:4

Голы: Исак, 6 — Левандовски, 1, 68, Дембеле, 66, Фати, 79

Сообщалось, что главный тренер Атлетико Диего Симеоне заинтересован в переходе в свою команду форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

НВ

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