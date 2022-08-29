Чемпионат Испании. Реал вырвал победу в концовке и вышел в лидеры, Барселона разгромно выиграла — видео 29 августа, 09:00 Реал выиграл все три игры на старте (Фото:REUTERS/Pablo Morano)

По итогам третьего тура чемпионата Испании лидером первенства стал мадридский Реал.

«Сливочные» возглавили турнирную таблицу после непростой победы над Эспаньолом. Три очка Реал заработал благодаря дублю в концовке матча Карима Бензема.

Барселона несколькими часами ранее разгромила Вальядолид. Дублем в составе «сине-гранатовых» отметился Роберт Левандовски.

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Из других результатов стоит отметить неожиданное поражение Севильи и очередную победу Бетиса, который продолжает идти без потерь, и ничью Вильярреала.

Результаты матчей:

Жирона — Сельта 0:1

Гол: Аспас, 49

Бетис — Осасуна 1:0

Гол: Иглесиас, 34

Удаление: Песселья, 73 (Бетис)

Эльче — Реал Сосьедад 0:1

Гол: Мендес, 20

Нереализованный пенальти: Мерино, 34 (Реал Сосьедад)

Райо Вальекано — Мальорка 0:2

Голы: Мурики, 13, Ли Кан Ин, 64

Альмерия — Севилья 2:1

Голы: Рамазани, 42, Садик, 55 — Торрес, 30

Хетафе — Вильярреал 0:0

Барселона — Вальядолид 4:0

Голы: Левандовски, 24, 64, Педри, 43, Роберто, 90+2

Эспаньол — Реал 1:3

Голы: Хоселу, 43 — Винисиус Жуниор, 12, Бензема, 88, 90+10

Удаление: Лекомт, 90+6 (Эспаньол)

Турнирная таблица

В предыдущем туре Барселона и Реал выиграли, Атлетико сенсационно проиграл.

НВ

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