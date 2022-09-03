Чемпионат Испании. Реал вышел в единоличные лидеры, Барселона поднялась на второе место — видео
Реал выиграл все четыре игры на старте (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)
По итогам 4-го тура испанской Примеры единоличное лидерство в турнирной таблице захватил мадридский Реал.
«Сливочные» на своем поле одержали победу над Бетисом, который также до сегодняшнего дня шел без потерь.
Барселона в гостях нанесла разгромное поражение Севилье. Победа позволила «сине-гранатовым» подняться на второе место в турнирной таблице.
Мадридский Атлетико на выезде не смог обыграть Реал Сосьедад. Обе команды набрали по семь очков.
В еще одном матче дня Мальорка и Жирона поделили очки, обменявшись голами в концовке встречи.
Результаты матчей:
Мальорка — Жирона 1:1
Голы: Раилло, 87 — Сайс, 90+2
Реал — Бетис 2:1
Голы: Винисиус Жуниор, 9, Родриго, 65 — Каналес, 17
Реал Сосьедад — Атлетико 1:1
Голы: Садик, 55 — Мората, 9
Севилья — Барселона 0:3
Голы: Рафинья, 21, Левандовски, 36, Гарсия, 50
Турнирная таблица
Ранее президент Барселоны Жоан Лапорта прибыл на матч 3-го тура чемпионата Испании против Вальядолида с синяком под глазом.
НВ
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