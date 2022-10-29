Итальянская Серия А. Наполи разгромно выиграл и упрочил лидерство, Интер и Ювентус одержали победы — видео
Наполи лидирует с 32 очками в активе (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)
В чемпионате Италии по футболу тремя субботними матчами стартовал 12-й тур.
Наполи упрочил лидерство в турнирной таблице первенства, разгромив Сассуоло.
Также победы одержали туринский Ювентус и миланский Интер. Первый оказался сильнее Лечче, а второй — Сампдории.
Результаты матчей:
Наполи — Сассуоло 4:0
Голы: Осимхен, 4, 19, 77, Кварацхелия, 36
Лечче — Ювентус 0:1
Гол: Фаджоли, 73
Интер — Сампдория 3:0
Голы: Де Врей, 21, Барелла, 44, Корреа, 73
В предыдущем туре Наполи обыграл Рому и сохранил за собой лидерство в турнирной таблице.
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