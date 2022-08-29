Чемпионат Италии. Аталанта с Малиновским выиграла и сравнялась с лидером — видео
Аталанта набрала семь очков (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)
В воскресенье, 28 августа, четырьмя матчами завершился 4-й тур чемпионата Италии по футболу.
Аталанта в гостях с украинцем Русланом Малиновским в составе обыграла Верону. Победа позволила команде из Бергамо набрать семь очков и сравняться с лидерами первенства.
Наполи потерял первые очки, сыграв на выезде вничью с Фиорентиной.
Салернитана неожиданно легко разобралась с Сампдорией, а Лечче и Эмполи победителя не определили.
Результаты матчей:
Верона — Аталанта 0:1
Гол: Копмейнерс, 50
Салернитана — Сампдория 4:0
Голы: Диа, 7, Бонаццоли, 16, Вильена, 50, Ботхейм, 76
Лечче — Эмполи 1:1
Голы: Стрефецца, 40 — Паризи, 23
Фиорентина — Наполи 0:0
Турнирная таблица
Накануне Ювентус упустил победу над Ромой, а Милан стал лидером.
НВ
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