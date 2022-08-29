Чемпионат Италии. Аталанта с Малиновским выиграла и сравнялась с лидером — видео 29 августа, 00:06 Аталанта набрала семь очков (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

В воскресенье, 28 августа, четырьмя матчами завершился 4-й тур чемпионата Италии по футболу.

Аталанта в гостях с украинцем Русланом Малиновским в составе обыграла Верону. Победа позволила команде из Бергамо набрать семь очков и сравняться с лидерами первенства.

Видео дня

Наполи потерял первые очки, сыграв на выезде вничью с Фиорентиной.

Салернитана неожиданно легко разобралась с Сампдорией, а Лечче и Эмполи победителя не определили.

Результаты матчей:

Верона — Аталанта 0:1

Гол: Копмейнерс, 50

Салернитана — Сампдория 4:0

Голы: Диа, 7, Бонаццоли, 16, Вильена, 50, Ботхейм, 76

Лечче — Эмполи 1:1

Голы: Стрефецца, 40 — Паризи, 23

Фиорентина — Наполи 0:0

Турнирная таблица

Фото: terrikon.com

Накануне Ювентус упустил победу над Ромой, а Милан стал лидером.

НВ

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