Чемпионат Италии. Аталанта с Малиновским выиграла и сравнялась с лидером — видео

29 августа, 00:06
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Аталанта набрала семь очков (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Аталанта набрала семь очков (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

В воскресенье, 28 августа, четырьмя матчами завершился 4-й тур чемпионата Италии по футболу.

Аталанта в гостях с украинцем Русланом Малиновским в составе обыграла Верону. Победа позволила команде из Бергамо набрать семь очков и сравняться с лидерами первенства.

Видео дня

Наполи потерял первые очки, сыграв на выезде вничью с Фиорентиной.

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Салернитана неожиданно легко разобралась с Сампдорией, а Лечче и Эмполи победителя не определили.

Результаты матчей:

Верона — Аталанта 0:1
Гол: Копмейнерс, 50

https://www.youtube.com/watch?v=8uz5GXcl7Vw

Салернитана — Сампдория 4:0
Голы: Диа, 7, Бонаццоли, 16, Вильена, 50, Ботхейм, 76

https://www.youtube.com/watch?v=Kq8KB3TNJB4

Лечче — Эмполи 1:1
Голы: Стрефецца, 40 — Паризи, 23

Фиорентина — Наполи 0:0

Турнирная таблица

terrikon.com
Фото: terrikon.com

Накануне Ювентус упустил победу над Ромой, а Милан стал лидером.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Видео Фиорентина ФК Наполи Серия А Чемпионат Италии Руслан Малиновский Аталанта

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