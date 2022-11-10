Сборная Германии объявила состав на чемпионат мира по футболу 10 ноября, 14:40 Сборная Германии четырежды выигрывала чемпионат мира (Фото:DFB/Philipp Reinhard)

Стала известна заявка сборной Германии на чемпионат мира по футболу, который 20 ноября стартует в Катаре.

Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.



Главный тренер сборной Германии Ганс-Дитер Флик объявил имена 26 футболистов, среди которых нашлось место и Марио Гетце, не выступавшему за национальную команду с 2017 года.

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Состав сборной Германии:

Вратари: Мануэль Нойер (Бавария), Марк-Андре тер Стеген (Барселона), Кевин Трапп (Айнтрахт)

Защитники: Армель Белла-Кочап (Саутгемптон), Маттиас Гинтер (Фрайбург), Кристиан Гюнтер (Фрайбург), Тело Керер (Вест Хэм), Лукас Клостерманн (Лейпциг), Давид Раум (Лейпциг), Антонио Рюдигер (Реал), Нико Шлоттербек, Никлас Зюле (оба — Боруссия Дортмунд)



Полузащитники: Юлиан Брандт (Боруссия Дортмунд), Джамал Мусиала, Леон Горецка, Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Лерой Сане (все — Бавария), Марио Гетце (Айнтрахт), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити), Кай Гаверц (Челси), Йонас Хофманн (Боруссия Менхенгладбах)

Нападающие: Карим Адееми, Юссуфа Мукоко (оба — Боруссия Дортмунд), Никлас Фюллькруг (Вердер), Серж Гнабри (Бавария)

На групповой стадии Германия сыграет с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

Ранее составы на ЧМ-2022 объявили Бразилия, Хорватия и Франция.

