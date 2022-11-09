Персонал работает днем и ночью. Катар не успевает подготовиться к старту чемпионата мира по футболу — СМИ 9 ноября, 14:13 Организаторы утверждают, что Катар будет готов к старту турнира (Фото:REUTERS/Hamad I Mohammed)

Катар не успевает подготовиться к старту чемпионата мира по футболу, церемония открытия которого состоится 20 ноября, сообщает The Telegraph.



Отмечается, что восемь стадионов, которые примут игры турнира, и недавно построенное в Дохе метро находятся в рабочем состоянии.

Однако у организаторов имеются проблемы с возведением зон для фанатов и другой инфраструктуры.

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Чтобы устранить недочеты, рабочие трудятся на объектах и днем, и ночью. При этом было замечено, что те во время небольших перерывов спят просто на обочине дорог.

Несмотря на заявленные проблемы, организаторы чемпионата мира-2022 (ЧМ-2022) продолжают утверждать, что страна-хозяйка будет готова принимать болельщиков со всего мира уже на следующей неделе.

Ранее бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер признался, что выбор Катара хозяином ЧМ-2022 был ошибкой.