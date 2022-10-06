«Решение принято». Месси огорчил фанатов сборной Аргентины в преддверии чемпионата мира-2022 в Катаре 6 октября, 19:00 Звание чемпиона мира остается единственным, которое до сих пор не покорилось Месси (Фото:Лионель Месси/Instagram)

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре станет для него последним в карьере.



Слова 35-летнего нападающего приводит The Sun.

«Это точно будет мой последний чемпионат мира. Решение принято», — сказал Лионель.

Чемпионат мира в Катаре будет для Месси пятым в его карьере. В финальных стадиях турнира аргентинец сыграл 19 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

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Лучшим результатом для сборной Аргентины и Месси было второе место на планетарном форуме 2014 года в Бразилии.

Звание чемпиона мира остается единственным, которое до сих пор не покорилось Лионелю среди значимых титулов в футболе.

Сообщалось, что гол Месси в ворота Бенфики признан лучшим в 3-м туре Лиги чемпионов.