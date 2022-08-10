Чемпионат мира по футболу может начаться раньше по просьбе хозяев турнира 10 августа, 19:31 В матче-открытии, вероятно, сыграют Катар и Эквадор. (Фото:fifa.com)

Чемпионат мира по футболу, который в этом году состоится в Катаре, может начаться на день раньше, чем планировалось.

ФИФА намерена принять такое решение, чтобы хозяин турнира Катар сыграл в матче-открытии, сообщает The Athletic.

Турнир должен был начаться в понедельник, 21 ноября, матчем Сенегал — Нидерланды, но Катар хочет сыграть первым, как это принято для принимающей страны.

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Ввиду этого матч Катара против Эквадора теперь, скорее всего, будет перенесен на воскресенье, 20 ноября, и начнется в 18:00 по киевскому времени.

Ранее после завершения всех отборочных матчей определились все участники ЧМ-2022.

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