«От этого хуже не стало»: тренер сборной Украины рассказал, как удалось выйти в 1/8 финала чемпионата мира

4 октября, 09:52
Дмитрий Михайленко — главный тренер сборной Украины U-20 (Фото: УАФ)

В ночь на 4 октября сборная Украины одолела Парагвай (2:1) в решающей игре группы мирового первенства по футболу среди игроков в возрасте до 20 лет. Благодаря этой победе команда набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места.

Оба гола в составе Сине-желтых забили футболисты, вышедшие на замену: Максим Деркач отличился вообще через полминуты после старта второго тайма, а точку в матче поставил Матвей Пономаренко.

После поединка главный тренер команды Дмитрий Михайленко высказался об успехе сборной Украины.

«Трудно играть через два дня на третий. У нас есть ребята, которые в любое время выйдут и помогут. Подчеркивал в команде, что все игроки будут иметь минуты, помогать одерживать победу. Увидели состояние, некоторые устали, некоторые в хорошем состоянии находились. Решили сделать замены и увидели, что от этого хуже не стало.
Не считал [на какую команду можем выйти в плейоф], не знаю. Хочется просто поздравить болельщиков, эта победа для всех украинцев, для всех, кто нас поддерживает футбол. Мы очень довольны и счастливы, потому что успех — это праздник. Двигаемся дальше», — приводит слова Михайленко Суспільне.

https://www.youtube.com/watch?v=Dlqq9CTwXJs
Отметим, что соперник Украины определится после матчей группового этапа. Сине-желтые сыграют против одной из команд, финиширующих на втором месте. Подопечные Дмитрия Михайленко сыграют в ночь на среду, 8 октября, в 02:00 по киевскому времени.

Ранее игрок сборной Украины озвучил амбициозную цель команды на чемпионате мира U-20.

