Поединок второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу для игроков в возрасте до 20 лет.

Мировое первенство проходит в Чили. Матч Панама — Украина состоится во вторник, 30 сентября. Начало встречи в 23:00 по киевскому времени.

Бесплатная прямая трансляция матча Панама — Украина будет на канале Суспильне Спорт и региональных каналах Суспильного. Также поединок можно будет посмотреть на сайте ФИФА.

В первом туре сборная Украины обыграла Южную Корею — 2:1. А Панама уступила сборной Парагвая — 2:3.

В букмекерских конторах котировки на матч такие: победа Украины — 1.59, ничья — 4.10, победа Панамы — 5.20.

Отметим, что сборная Украины выигрывала ЧМ U-20 в 2019 году. Мы рассказывали, как сложилась судьба украинских чемпионов мира.