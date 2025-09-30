Панама — Украина: где и когда смотреть матч ЧМ-2025 по футболу

30 сентября, 21:57
Украинцы выиграли стартовый матч мундиаля (Фото: УАФ)

Поединок второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу для игроков в возрасте до 20 лет.

Мировое первенство проходит в Чили. Матч Панама — Украина состоится во вторник, 30 сентября. Начало встречи в 23:00 по киевскому времени.

Чемпионат мира по футболу U-20: Украина стартовала с победы — расписание и результаты всех матчей

Бесплатная прямая трансляция матча Панама — Украина будет на канале Суспильне Спорт и региональных каналах Суспильного. Также поединок можно будет посмотреть на сайте ФИФА.

Реклама

В первом туре сборная Украины обыграла Южную Корею — 2:1. А Панама уступила сборной Парагвая — 2:3.

https://www.youtube.com/embed/gINqjYOoRPY?si=02tz1N6OJII1yUFg

В букмекерских конторах котировки на матч такие: победа Украины — 1.59, ничья — 4.10, победа Панамы — 5.20.

Отметим, что сборная Украины выигрывала ЧМ U-20 в 2019 году. Мы рассказывали, как сложилась судьба украинских чемпионов мира.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Чемпионат мира по футболу Сборная Украины

