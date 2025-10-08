Лидера сборной Украины дисквалифицировали и оштрафовали из-за халатной ошибки на ЧМ-2025

Перед важной игрой Геннадий Синчук, который является лучшим бомбардиром сборной на турнире (два гола в двух играх), попал в скандал.

ФИФА дисквалифицировала 19-летнего полузащитника, как следствие, он не смог играть с Испанией. А также Синчук был оштрафован на 1 500 швейцарских франков [более 77 тыс. грн], которые он должен оплатить в течение 30 дней с момента получения уведомления. Об этом сообщили на сайте УАФ. Если Геннадий не оплатит указанную сумму, то против него применят дополнительные дисциплинарные санкции.

Игрока сборной Украины признали виновным в нарушении статьи 13.1 Дисциплинарного кодекса ФИФА, касающейся принципов честной игры и соблюдения регламентов. Речь идет о матче против Парагвая (2:1) на ЧМ, который состоялся 3 октября 2025 года.

Синчук находился в технической зоне во время той игры, хотя из-за дисквалификации (перебор желтых карточек) он не должен был там находиться. Поэтому футболиста отстранили и от матча 1/8 финала против Испании (0:1).

Кстати, на нашем сайте есть полное расписание и результаты всех матчей чемпионат мира по футболу U-20.