«Хотим вписать этот год в историю»: игрок сборной Украины озвучил амбициозную цель команды на ЧМ U-20

«Помню, что сборная выиграла тогда [в 2019-м], но я, видимо, еще не следил так сильно и не разбирался в том. Мы ставим перед собой задачу выиграть чемпионат. Я не вижу других вариантов просто. Зачем ставить цель выйти из группы. И что дальше? Расслабиться и играть уже, как играем. Да нет, хочется выиграть чемпионат — все к этому стремятся. Хотим повторить то, что сделали тогда ребята, и вписать этот год в историю. Вот такая цель», — рассказал Крапивцов для Tribuna.com.

Реклама

Отметим, в первом туре сборная Украины обыграла Южную Корею — 2:1, а затем сыграла вничью с Панамой — 1:1.

3 октября подопечные Дмитрия Михайленко сыграют в решающем матче на стадии группового этапа со сборной Парагвая. Начало встречи в 23:00 по киевскому времени.

Фото: flashscore.ua

Первые две команды выходят в 1/8 финала, третья также может выйти в плей-офф, но все будет зависеть от рейтинга третьих мест всех групп.

Напомним, сборная Украины выигрывала ЧМ U-20 в 2019 году. Мы рассказывали, как сложилась судьба украинских чемпионов мира.