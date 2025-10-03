«Хотим вписать этот год в историю»: игрок сборной Украины озвучил амбициозную цель команды на ЧМ U-20
Украина имеет большие шансы выйти в плей-офф ЧМ-2025 (Фото: УАФ)
Голкипер Жироны и молодежной сборной Украины Владислав Крапивцов признался, что команда Дмитрия Михайленко стремится добыть золотые медали мирового первенства среди игроков возрастом до 20 лет.
«Помню, что сборная выиграла тогда [в 2019-м], но я, видимо, еще не следил так сильно и не разбирался в том. Мы ставим перед собой задачу выиграть чемпионат. Я не вижу других вариантов просто. Зачем ставить цель выйти из группы. И что дальше? Расслабиться и играть уже, как играем. Да нет, хочется выиграть чемпионат — все к этому стремятся. Хотим повторить то, что сделали тогда ребята, и вписать этот год в историю. Вот такая цель», — рассказал Крапивцов для Tribuna.com.
Отметим, в первом туре сборная Украины обыграла Южную Корею — 2:1, а затем сыграла вничью с Панамой — 1:1.
3 октября подопечные Дмитрия Михайленко сыграют в решающем матче на стадии группового этапа со сборной Парагвая. Начало встречи в 23:00 по киевскому времени.
Первые две команды выходят в 1/8 финала, третья также может выйти в плей-офф, но все будет зависеть от рейтинга третьих мест всех групп.
Напомним, сборная Украины выигрывала ЧМ U-20 в 2019 году. Мы рассказывали, как сложилась судьба украинских чемпионов мира.