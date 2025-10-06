В плей-офф раунде мирового первенства среди игроков до 20 лет подопечные Дмитрия Михайленко встретятся со сборной Испанией. Матч состоится во вторник, 7 октября. Начало — в 22:30 по киевскому времени.

Прессслужба ФИФА также опубликовала турнирную сетку 1/8 финала ЧМ U-20. В четвертьфинале сборная Украины может сыграть против победителя пары Колумбия — ЮАР.

Отметим, что на групповом этапе Испания заняла третье место в группе C, набрав 4 очка (0:2 с Марокко, 2:2 с Мексикой, 1:0 с Бразилией).

В общем, на чемпионатах мира испанцы выигрывали лишь один раз — в далеком 1999 году. В 1985-м и 2003-м стали вицечемпионами.

Кстати, команда Михайленко вышла в плей-офф после того, как выиграла свою группу: обыграли Южную Корею (2:1), сыграли вничью с Панамой (1:1), победили Парагвай (2:1).

Напомним, сборная Украины выигрывала ЧМ U-20 в 2019 году. Мы рассказывали, как сложилась судьба украинских чемпионов мира .