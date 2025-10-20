Сборная Марокко сенсационно одолела Аргентину и выиграла чемпионат мира по футболу U-20 — видео

20 октября, 08:58
Марокко впервые выиграло ЧМ U-20 (Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido)

В Чили завершился 24-й розыгрыш мирового первенства по футболу среди игроков в возрасте до 20 лет. В финальном матче сборная Марокко победила Аргентину со счетом — 2:0.

Африканская команда открыла счет на 12-й минуте благодаря голу Яссира Забири прямым ударом со штрафного. На 29-й минуте Забири оформил дубль с паса Отмана Маама и установил окончательный счет во встрече.

Финал

Аргентина — Марокко — 0:2

Голы: Забири, 12, 29

https://www.youtube.com/watch?v=YYYavTAEYcw
Кстати, благодаря этой победе Марокко впервые стало чемпионом молодежного ЧМ по футболу. До этого лучшим достижением команды было четвертое место на мировом первенстве в 2005 году. Также Марокко стало лишь второй африканской сборной в истории, которая одержала победу на чемпионате мира U-20 после Ганы в 2009-м.

Зато аргентинцы, которые шесть раз выигрывали ЧМ, второй раз в истории потерпели поражение в финале мундиаля после проигрыша Бразилии в 1983 году.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Футбол Чемпионат мира по футболу Марокко Сборная Аргентины

