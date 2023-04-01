Чемпионат Украины, 19 тур: расписание, результаты, турнирная таблица

1 апреля, 10:57
Поделиться:
Донецкий клуб — лидер УПЛ (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий клуб — лидер УПЛ (Фото:ФК Шахтер)

На выходных в украинской футбольной Премьер-лиге будут сыграны поединки 19 тура. Лидер УПЛ Шахтер на выезде встретится с Черноморцем, который находится недалеко от зоны вылета.

Расписание и результаты 19 тура УПЛ

Суббота, 1 апреля

12:00. Минай — Ингулец

13:00. Металлист — Колос

14:00. Верес — Кривбасс

15:00. Александрия — Ворскла

Читайте также:
«Идите обнимем». Клуб украинской Премьер-лиги потроллил Шахтер за сокрушительное поражение от Фейеноорда в Лиге Европы

Воскресенье, 2 апреля

13:00. Львов — Динамо

Видео дня

14:00. Металлист 1925 — Днепр-1

15:00. Черноморец — Шахтер

15:00. Заря — Рух

Турнирная таблица

www.flashscore.ua
Фото: www.flashscore.ua
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Чемпионат Украины по футболу УПЛ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X