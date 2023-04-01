Чемпионат Украины, 19 тур: расписание, результаты, турнирная таблица
Донецкий клуб — лидер УПЛ (Фото:ФК Шахтер)
На выходных в украинской футбольной Премьер-лиге будут сыграны поединки 19 тура. Лидер УПЛ Шахтер на выезде встретится с Черноморцем, который находится недалеко от зоны вылета.
Расписание и результаты 19 тура УПЛ
Суббота, 1 апреля
12:00. Минай — Ингулец
13:00. Металлист — Колос
14:00. Верес — Кривбасс
15:00. Александрия — Ворскла
Воскресенье, 2 апреля
13:00. Львов — Динамо
14:00. Металлист 1925 — Днепр-1
15:00. Черноморец — Шахтер
15:00. Заря — Рух
Турнирная таблица