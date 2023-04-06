Чемпионат Украины, 20 тур: расписание, результаты, турнирная таблица
Динамо старается не выпасть из чемпионской гонки (Фото:ФК Динамо)
С 7 по 9 апреля в украинской футбольной Премьер-лиге будут сыграны поединки 20 тура.
В прошлом туре лидер Шахтер потерял очки в поединке с Черноморцем и снова закрутил чемпионскую интригу в УПЛ.
Расписание и результаты 20 тура УПЛ
Пятница, 7 апреля
15:00. Ворскла — Ингулец
Суббота, 8 апреля
13:00. Динамо — Минай
13:00. Кривбасс — Заря
14:00. Шахтер — Металлист
15:00. Рух — Верес
Воскресенье, 9 апреля
13:00. Днепр-1 — Львов
13:00. Александрия — Черноморец
15:00. Колос — Металлист 1925
Турнирная таблица