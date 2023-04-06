Чемпионат Украины, 20 тур: расписание, результаты, турнирная таблица 6 апреля, 21:40 Динамо старается не выпасть из чемпионской гонки (Фото:ФК Динамо)

С 7 по 9 апреля в украинской футбольной Премьер-лиге будут сыграны поединки 20 тура.

В прошлом туре лидер Шахтер потерял очки в поединке с Черноморцем и снова закрутил чемпионскую интригу в УПЛ.

Расписание и результаты 20 тура УПЛ

Пятница, 7 апреля

Видео дня

15:00. Ворскла — Ингулец

Суббота, 8 апреля

13:00. Динамо — Минай

13:00. Кривбасс — Заря

14:00. Шахтер — Металлист

15:00. Рух — Верес

Воскресенье, 9 апреля

13:00. Днепр-1 — Львов

13:00. Александрия — Черноморец

15:00. Колос — Металлист 1925

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua