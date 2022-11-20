Украинская Премьер-лига. Металлист потерпел поражение, Металлист 1925 обыграл Кривбасс — видео 20 ноября, 18:14 Минай вырвал победу у Металлиста, забив в конце встречи (Фото:upl.ua)

В воскресенье, 20 ноября, состоялись два матча 14-го тура чемпионата Украины по футболу.

В первой игре дня Минай оказался сильнее харьковского Металлиста благодаря голу Олега Вишневского.

Во второй встрече криворожский Кривбасс проиграл другой харьковской команде — Металлисту 1925.

Видео дня

Результаты матчей:

Минай — Металлист 1:0

Гол: Вишневский, 87

Кривбасс — Металлист 1925 0:2

Голы: Дебелко, 8 (автогол), Борячук, 44

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне полтавская Ворскла приблизилась к пятерке лидеров чемпионата Украины после выездной победы над ковалевским Колосом.

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