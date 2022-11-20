Украинская Премьер-лига. Металлист потерпел поражение, Металлист 1925 обыграл Кривбасс — видео

20 ноября, 18:14
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Минай вырвал победу у Металлиста, забив в конце встречи (Фото:upl.ua)

Минай вырвал победу у Металлиста, забив в конце встречи (Фото:upl.ua)

В воскресенье, 20 ноября, состоялись два матча 14-го тура чемпионата Украины по футболу.

В первой игре дня Минай оказался сильнее харьковского Металлиста благодаря голу Олега Вишневского.

Во второй встрече криворожский Кривбасс проиграл другой харьковской команде — Металлисту 1925.

Видео дня

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Результаты матчей:

Минай — Металлист 1:0
Гол: Вишневский, 87

https://www.youtube.com/watch?v=SOpIs87g4zc

Кривбасс — Металлист 1925 0:2
Голы: Дебелко, 8 (автогол), Борячук, 44

https://www.youtube.com/watch?v=eUunH3HkgH0

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне полтавская Ворскла приблизилась к пятерке лидеров чемпионата Украины после выездной победы над ковалевским Колосом.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Металлист (Харьков) Видео Чемпионат Украины Чемпионат Украины по футболу ФК Кривбасс ФК Минай

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