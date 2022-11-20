Украинская Премьер-лига. Металлист потерпел поражение, Металлист 1925 обыграл Кривбасс — видео
Минай вырвал победу у Металлиста, забив в конце встречи (Фото:upl.ua)
В воскресенье, 20 ноября, состоялись два матча 14-го тура чемпионата Украины по футболу.
В первой игре дня Минай оказался сильнее харьковского Металлиста благодаря голу Олега Вишневского.
Во второй встрече криворожский Кривбасс проиграл другой харьковской команде — Металлисту 1925.
Результаты матчей:
Минай — Металлист 1:0
Гол: Вишневский, 87
Кривбасс — Металлист 1925 0:2
Голы: Дебелко, 8 (автогол), Борячук, 44
Турнирная таблица
Накануне полтавская Ворскла приблизилась к пятерке лидеров чемпионата Украины после выездной победы над ковалевским Колосом.
НВ