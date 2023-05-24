Чемпионат Украины, 28 тур: расписание, результаты и турнирная таблица — видео
Шахтер лидирует в УПЛ (Фото:ФК Шахтер)
24 и 25 мая пройдут поединки 28 тура украинской Премьер-лиги. В центральном матче встретятся Заря и Шахтер, которые ведут борьбу за медали.
Напомним, у СМИ появилась информация, что ФК Львов не сможет доиграть этот чемпионат.
28 тур УПЛ
Среда, 24 мая
13:00. Колос — Динамо
13:00. Днепр-1 — Ворскла
15:00. Верес — Александрия
17:00. Заря — Шахтер
Четверг, 25 мая
13:00. Минай — Рух
14:00. Ингулец — Металлист 1925
14:00. Львов — Черноморец
15:00. Кривбасс — Металлист
Турнирная таблица
Ранее мы писали, что впервые в истории в высшем дивизионе будет играть клуб из Житомира.