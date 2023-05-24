Чемпионат Украины, 28 тур: расписание, результаты и турнирная таблица — видео

24 мая, 08:50
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Шахтер лидирует в УПЛ (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер лидирует в УПЛ (Фото:ФК Шахтер)

24 и 25 мая пройдут поединки 28 тура украинской Премьер-лиги. В центральном матче встретятся Заря и Шахтер, которые ведут борьбу за медали.

Напомним, у СМИ появилась информация, что ФК Львов не сможет доиграть этот чемпионат.

28 тур УПЛ

Среда, 24 мая

13:00. Колос — Динамо

13:00. Днепр-1 — Ворскла

15:00. Верес — Александрия

Видео дня

17:00. Заря — Шахтер

Четверг, 25 мая

13:00. Минай — Рух

14:00. Ингулец — Металлист 1925

14:00. Львов — Черноморец

15:00. Кривбасс — Металлист

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее мы писали, что впервые в истории в высшем дивизионе будет играть клуб из Житомира.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Чемпионат Украины по футболу УПЛ

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