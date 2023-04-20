Чемпионат Украины, 22 тур: расписание, результаты матчей, турнирная таблица

20 апреля, 20:08
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Матч тура (Фото:ФК Шахтер)

Матч тура (Фото:ФК Шахтер)

С 21 по 24 апреля в украинской футбольной Премьер-лиге будут сыграны поединки 22 тура.

В главном матче весны встретятся Динамо и Шахтер. Чтобы вернуться в чемпионскую гонку киевлян устроит только победа.

Напомним, что в прошлом туре Верес и Металлист сыграли один из самых результативных матчей в украинском футболе.

Видео дня

Расписание и результаты 22 тура УПЛ:

Пятница, 21 апреля

15:00. Колос — Заря

Суббота, 22 апреля

13:00. Ворскла — Металлист

15:00. Верес — Минай

17:00. Динамо — Шахтер

Воскресенье, 23 апреля

13:00. Львов — Металлист 1925

15:00. Кривбасс — Черноморец

Понедельник, 24 апреля

13:00. Днепр-1 — Рух

15:00. Александрия — Ингулец

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее мы писали, что матч чемпионата Украины мог быть договорным.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Чемпионат Украины по футболу УПЛ

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