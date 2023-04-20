Чемпионат Украины, 22 тур: расписание, результаты матчей, турнирная таблица
Матч тура (Фото:ФК Шахтер)
С 21 по 24 апреля в украинской футбольной Премьер-лиге будут сыграны поединки 22 тура.
В главном матче весны встретятся Динамо и Шахтер. Чтобы вернуться в чемпионскую гонку киевлян устроит только победа.
Напомним, что в прошлом туре Верес и Металлист сыграли один из самых результативных матчей в украинском футболе.
Расписание и результаты 22 тура УПЛ:
Пятница, 21 апреля
15:00. Колос — Заря
Суббота, 22 апреля
13:00. Ворскла — Металлист
15:00. Верес — Минай
17:00. Динамо — Шахтер
Воскресенье, 23 апреля
13:00. Львов — Металлист 1925
15:00. Кривбасс — Черноморец
Понедельник, 24 апреля
13:00. Днепр-1 — Рух
15:00. Александрия — Ингулец
Турнирная таблица
Ранее мы писали, что матч чемпионата Украины мог быть договорным.