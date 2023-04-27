Чемпионат Украины, 23 тур: расписание, результаты матчей, турнирная таблица 27 апреля, 20:53 Шахтер лидирует в УПЛ (Фото:ФК Шахтер)

За два дня в украинской футбольной Премьер-лиге будут сыграны восемь поединков 23 тура.



Ранее Верес и Металлист сыграли один из самых результативных матчей в украинском футболе.

Расписание и результаты 23 тура УПЛ:

Пятница, 28 апреля

13:00. Металлист — Динамо

Видео дня

13:00. Верес — Львов

15:00. Колос — Шахтер

Суббота, 29 апреля

13:00. Заря — Черноморец

13:00. Минай — Металлист 1925

14:00. Ингулец — Днепр-1

15:00. Рух — Ворскла

15:00. Кривбасс — Александрия

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее мы писали, что матч чемпионата Украины мог быть договорным.