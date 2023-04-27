Чемпионат Украины, 23 тур: расписание, результаты матчей, турнирная таблица
Шахтер лидирует в УПЛ (Фото:ФК Шахтер)
За два дня в украинской футбольной Премьер-лиге будут сыграны восемь поединков 23 тура.
Ранее Верес и Металлист сыграли один из самых результативных матчей в украинском футболе.
Расписание и результаты 23 тура УПЛ:
Пятница, 28 апреля
13:00. Металлист — Динамо
13:00. Верес — Львов
15:00. Колос — Шахтер
Суббота, 29 апреля
13:00. Заря — Черноморец
13:00. Минай — Металлист 1925
14:00. Ингулец — Днепр-1
15:00. Рух — Ворскла
15:00. Кривбасс — Александрия
Турнирная таблица
Ранее мы писали, что матч чемпионата Украины мог быть договорным.