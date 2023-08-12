Чемпионат Украины, 3 тур: расписание, результаты и видеообзоры всех матчей
Александрия среди лидеров УПЛ (Фото:fco.com.ua)
Третий тур украинской Премьер-лиги пройдет с 12 по 14 августа, один матч перенесли.
Киевское Динамо и харьковский Металлист 1925 сыграют свой поединок позже. Динамовцы хотят лучше подготовиться к ответному матчу квалификации Лиги конференций. В первом поединке Динамо минимально проиграло Арису.
3 тур УПЛ
Суббота, 12 августа
15:00. Черноморец — Оболонь
17:00. Полесье — Рух
17:00. Колос — Верес
Воскресенье, 13 августа
13:00. Минай — Днепр-1
15:00. Ворскла — Заря
17:00. Кривбасс — ЛНЗ
Понедельник, 14 августа
17:00. Шахтер — Александрия
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