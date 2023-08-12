Чемпионат Украины, 3 тур: расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 12 августа, 08:26 Александрия среди лидеров УПЛ (Фото:fco.com.ua)

Третий тур украинской Премьер-лиги пройдет с 12 по 14 августа, один матч перенесли.



Киевское Динамо и харьковский Металлист 1925 сыграют свой поединок позже. Динамовцы хотят лучше подготовиться к ответному матчу квалификации Лиги конференций. В первом поединке Динамо минимально проиграло Арису.

Видео дня

3 тур УПЛ

Суббота, 12 августа

15:00. Черноморец — Оболонь

17:00. Полесье — Рух

17:00. Колос — Верес

Воскресенье, 13 августа

13:00. Минай — Днепр-1

15:00. Ворскла — Заря

17:00. Кривбасс — ЛНЗ

Понедельник, 14 августа

17:00. Шахтер — Александрия

Турнирная таблица

Фото: www.flashscore.ua