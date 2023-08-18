Чемпионат Украины, 4 тур: расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 18 августа, 12:19 Львовский клуб мощно стартовал в УПЛ (Фото:ФК Рух)

Четвертый тур украинской Премьер-лиги пройдет с 18 по 20 августа, на этот раз обошлось без переносов.



Украинские команды узнали своих следующих соперников в Лиге Европы и в Лиге конференций. И между поединками в еврокубках сыграют в чемпионате Украины.

Пятница, 18 августа

Видео дня

17:00. ЛНЗ — Полесье

19:00. Заря — Александрия

Суббота, 19 августа

15:00. Верес — Ворскла

17:00. Металлист 1925 — Минай

19:00. Рух — Колос

Воскресенье, 20 августа

15:00. Днепр-1 — Оболонь

17:00. Черноморец — Динамо

19:00. Кривбасс — Шахтер

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua