Чемпионат Украины, 4 тур: расписание, результаты и видеообзоры всех матчей
Львовский клуб мощно стартовал в УПЛ (Фото:ФК Рух)
Четвертый тур украинской Премьер-лиги пройдет с 18 по 20 августа, на этот раз обошлось без переносов.
Украинские команды узнали своих следующих соперников в Лиге Европы и в Лиге конференций. И между поединками в еврокубках сыграют в чемпионате Украины.
Пятница, 18 августа
17:00. ЛНЗ — Полесье
19:00. Заря — Александрия
Суббота, 19 августа
15:00. Верес — Ворскла
17:00. Металлист 1925 — Минай
19:00. Рух — Колос
Воскресенье, 20 августа
15:00. Днепр-1 — Оболонь
17:00. Черноморец — Динамо
19:00. Кривбасс — Шахтер
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