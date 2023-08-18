Чемпионат Украины, 4 тур: расписание, результаты и видеообзоры всех матчей

18 августа, 12:19
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Львовский клуб мощно стартовал в УПЛ (Фото:ФК Рух)

Львовский клуб мощно стартовал в УПЛ (Фото:ФК Рух)

Четвертый тур украинской Премьер-лиги пройдет с 18 по 20 августа, на этот раз обошлось без переносов.

Украинские команды узнали своих следующих соперников в Лиге Европы и в Лиге конференций. И между поединками в еврокубках сыграют в чемпионате Украины.

Пятница, 18 августа

Видео дня

17:00. ЛНЗ — Полесье

19:00. Заря — Александрия

Суббота, 19 августа

15:00. Верес — Ворскла

17:00. Металлист 1925 — Минай

19:00. Рух — Колос

Воскресенье, 20 августа

15:00. Днепр-1 — Оболонь

17:00. Черноморец — Динамо

19:00. Кривбасс — Шахтер

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Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Чемпионат Украины по футболу

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