8-й тур УПЛ: расписание и результаты матчей, турнирная таблица
Шахтер в прошлом туре стал лидером УПЛ (Фото: ФК Шахтер)
В центральном поединке тура встретятся соседи по турнирной таблице Динамо и Металлист 1925.
8-й ТУР УКРАИНСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
Пятница, 3 октября
15:30. Колос — Рух
18:00. Эпицентр — Заря
Суббота, 4 октября
13:00. Александрия — Карпаты
15:30. Оболонь — Верес
18:00. Полесье — Полтава
Воскресенье, 5 октября
13:00. Кривбасс — Кудровка
15:30. Динамо — Металлист 1925
18:00. Шахтер — ЛНЗ
