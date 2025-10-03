8-й тур УПЛ: расписание и результаты матчей, турнирная таблица — видео

3 октября, 11:44
Шахтер в прошлом туре стал лидером УПЛ (Фото: ФК Шахтер)

В центральном поединке тура встретятся соседи по турнирной таблице Динамо и Металлист 1925.

8-й ТУР УКРАИНСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Пятница, 3 октября

15:30. Колос — Рух

18:00. Эпицентр — Заря

Суббота, 4 октября

13:00. Александрия — Карпаты

15:30. Оболонь — Верес

18:00. Полесье — Полтава

Воскресенье, 5 октября

13:00. Кривбасс — Кудровка

15:30. Динамо — Металлист 1925

18:00. Шахтер — ЛНЗ

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Чемпионат Украины по футболу УПЛ Премьер-лига Украины

