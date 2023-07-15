Старт в Киеве. Утверждены даты 1-го тура УПЛ, один матч перенесен 15 июля, 11:28 Шахтер будет защищать свой титул (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей первого тура чемпионата Украины по футболу. Первая игра сезона состоится в Киеве, где встретятся Оболонь и Колос.



Матчи тура будут сыграны с 28 по 30 июля. Но не все. Поединок Ворскла — Днепр-1 перенесен на более поздний срок в связи с участием обоих клубов в еврокубках.

1-й тур

Пятница, 28 июля

Видео дня

17:00. Оболонь — Колос

19:00. Верес — Полесье

Суббота, 29 июля

15:00. Рух — Заря

17:00. Металлист 1925 — Шахтер

Воскресенье, 30 июля

13:00. ЛНЗ — Черноморец

15:00. Александрия — Кривбасс

17:00. Динамо — Минай

Напомним, что действующим чемпионом Украины является Шахтер.