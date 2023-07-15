Старт в Киеве. Утверждены даты 1-го тура УПЛ, один матч перенесен
Шахтер будет защищать свой титул (Фото:ФК Шахтер Донецк)
Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей первого тура чемпионата Украины по футболу. Первая игра сезона состоится в Киеве, где встретятся Оболонь и Колос.
Матчи тура будут сыграны с 28 по 30 июля. Но не все. Поединок Ворскла — Днепр-1 перенесен на более поздний срок в связи с участием обоих клубов в еврокубках.
1-й тур
Пятница, 28 июля
17:00. Оболонь — Колос
19:00. Верес — Полесье
Суббота, 29 июля
15:00. Рух — Заря
17:00. Металлист 1925 — Шахтер
Воскресенье, 30 июля
13:00. ЛНЗ — Черноморец
15:00. Александрия — Кривбасс
17:00. Динамо — Минай
Напомним, что действующим чемпионом Украины является Шахтер.