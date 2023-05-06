Чемпионат Украины, 25 тур: расписание, результаты матчей, турнирная таблица

6 мая, 21:50
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Шахтер — Александрия (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер — Александрия (Фото:ФК Шахтер)

В украинской Премьер-лиге 7 и 8 мая будут сыграны поединки 25 тура.

Напомним, что в прошлом туре игрок Металлиста побил рекорд украинского футбола.

25 тур УПЛ

Воскресенье, 7 мая

13:00. Черноморец — Днепр-1

13:00. Металлист — Львов

15:00. Александрия — Шахтер

Видео дня

Понедельник, 8 мая

13:00. Кривбасс — Динамо

14:00. Минай — Ворскла

15:00. Рух — Ингулец

15:00. Верес — Колос

17:00. Заря — Металлист 1925

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее Минай иронично отреагировал на поражение от Шахтера после чудовищной ошибки арбитра

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Чемпионат Украины по футболу УПЛ

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