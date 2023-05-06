Чемпионат Украины, 25 тур: расписание, результаты матчей, турнирная таблица
Шахтер — Александрия (Фото:ФК Шахтер)
В украинской Премьер-лиге 7 и 8 мая будут сыграны поединки 25 тура.
Напомним, что в прошлом туре игрок Металлиста побил рекорд украинского футбола.
25 тур УПЛ
Воскресенье, 7 мая
13:00. Черноморец — Днепр-1
13:00. Металлист — Львов
15:00. Александрия — Шахтер
Понедельник, 8 мая
13:00. Кривбасс — Динамо
14:00. Минай — Ворскла
15:00. Рух — Ингулец
15:00. Верес — Колос
17:00. Заря — Металлист 1925
Турнирная таблица
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