Чемпионат Украины, 25 тур: расписание, результаты матчей, турнирная таблица

Ранее Минай иронично отреагировал на поражение от Шахтера после чудовищной ошибки арбитра

Напомним, что в прошлом туре игрок Металлиста побил рекорд украинского футбола .

В украинской Премьер-лиге 7 и 8 мая будут сыграны поединки 25 тура.

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