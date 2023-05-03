Чемпионат Украины, 24 тур: расписание и результаты матчей, турнирная таблица

3 мая, 10:18
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Динамо vs Ворскла (Фото:upl.ua)

Динамо vs Ворскла (Фото:upl.ua)

В украинской Премьер-лиге 3 и 4 мая будут сыграны поединки 24 тура.

Ранее Верес и Металлист сыграли один из самых результативных матчей в украинском футболе.

Расписание и результаты матчей 24 тура УПЛ

Среда, 3 мая

13:00. Шахтер — Минай

13:00. Днепр-1 — Металлист

Видео дня

14:00. Львов — Александрия

15:00. Заря — Верес

15:00. Черноморец — Колос

Четверг, 4 мая

13:00. Ингулец — Кривбасс

13:00. Металлист 1925 — Рух

15:00. Ворскла — Динамо

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее мы писали, что матч чемпионата Украины мог быть договорным.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Чемпионат Украины по футболу УПЛ

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