Чемпионат Украины, 24 тур: расписание и результаты матчей, турнирная таблица
Динамо vs Ворскла (Фото:upl.ua)
В украинской Премьер-лиге 3 и 4 мая будут сыграны поединки 24 тура.
Ранее Верес и Металлист сыграли один из самых результативных матчей в украинском футболе.
Расписание и результаты матчей 24 тура УПЛ
Среда, 3 мая
13:00. Шахтер — Минай
13:00. Днепр-1 — Металлист
14:00. Львов — Александрия
15:00. Заря — Верес
15:00. Черноморец — Колос
Четверг, 4 мая
13:00. Ингулец — Кривбасс
13:00. Металлист 1925 — Рух
15:00. Ворскла — Динамо
Турнирная таблица
Ранее мы писали, что матч чемпионата Украины мог быть договорным.