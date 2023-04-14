Чемпионат Украины, 21 тур: расписание и результаты матчей, турнирная таблица
Битва за медалі (Фото:Дніпро-1)
С 14 по 16 апреля в украинской футбольной Премьер-лиге будут сыграны поединки 21 тура.
В центральном матче встретятся команды, которые ведут борьбу за награды — Заря принимает Днепр-1.
Расписание и результаты 21 тура УПЛ
Пятница, 14 апреля
13:00. Минай — Кривбасс
14:00. Ингулец — Колос
15:00. Рух — Динамо
Суббота, 15 апреля
13:00. Металлист — Верес
15:00. Заря — Днепр-1
15:00. Металлист 1925 — Александрия
Воскресенье, 16 апреля
14:00. Шахтер — Львов
15:00. Черноморец — Ворскла
Турнирная таблица
Ранее мы писали, что матч чемпионата Украины мог быть договорным.