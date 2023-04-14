Чемпионат Украины, 21 тур: расписание и результаты матчей, турнирная таблица 14 апреля, 07:48 Битва за медалі (Фото:Дніпро-1)

С 14 по 16 апреля в украинской футбольной Премьер-лиге будут сыграны поединки 21 тура.

В центральном матче встретятся команды, которые ведут борьбу за награды — Заря принимает Днепр-1.

Расписание и результаты 21 тура УПЛ

Пятница, 14 апреля

13:00. Минай — Кривбасс

Видео дня

14:00. Ингулец — Колос

15:00. Рух — Динамо

Суббота, 15 апреля

13:00. Металлист — Верес

15:00. Заря — Днепр-1

15:00. Металлист 1925 — Александрия

Воскресенье, 16 апреля

14:00. Шахтер — Львов

15:00. Черноморец — Ворскла

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее мы писали, что матч чемпионата Украины мог быть договорным.