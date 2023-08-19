«Русня й**ана». Ярмоленко прокомментировал циничный удар России по его родному городу

19 августа, 16:38
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Андрей Ярмоленко начинал карьеру в Чернигове (Фото:ФК Динамо)

Андрей Ярмоленко начинал карьеру в Чернигове (Фото:ФК Динамо)

Футболист сборной Украины и киевского Динамо Андрей Ярмоленко отреагировал на ракетный удар России по драмтеатру в Чернигове, в результате чего по меньшей мере семь человек погибли и 90 ранены

Ярмоленко опубликовал в Instagram видео момента прилета по драмтеатру и кадры с последствиями после удара.

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«Держись родненький. Русня й**ана», — написал Ярмоленко

Андрей Ярмоленко via Instagram
Фото: Андрей Ярмоленко via Instagram
Андрей Ярмоленко via Instgram
Фото: Андрей Ярмоленко via Instgram
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Следует отметить, что Ярмоленко начинал карьеру в Чернигове, где выступал за Десну, откуда перешел в Динамо.

Видео дня

Ранее на ракетный удар по Чернигову отреагировала олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко Чернигов Ракетные удары Сборная Украины Война в Украине ФК Динамо (Киев) Война России против Украины

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