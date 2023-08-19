«Русня й**ана». Ярмоленко прокомментировал циничный удар России по его родному городу 19 августа, 16:38 Андрей Ярмоленко начинал карьеру в Чернигове (Фото:ФК Динамо)

Футболист сборной Украины и киевского Динамо Андрей Ярмоленко отреагировал на ракетный удар России по драмтеатру в Чернигове, в результате чего по меньшей мере семь человек погибли и 90 ранены

Ярмоленко опубликовал в Instagram видео момента прилета по драмтеатру и кадры с последствиями после удара.

«Держись родненький. Русня й**ана», — написал Ярмоленко



Фото: Андрей Ярмоленко via Instagram

Фото: Андрей Ярмоленко via Instgram

Следует отметить, что Ярмоленко начинал карьеру в Чернигове, где выступал за Десну, откуда перешел в Динамо.

Видео дня

Ранее на ракетный удар по Чернигову отреагировала олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.