«Российские фашисты нашли там „военную базу“». Футболист Десны отреагировал на разрушение войсками РФ стадиона в Чернигове 6 апреля, 18:31 Цей матеріал також доступний українською Андрей Домбровский на протяжении последних трех лет проживал в Чернигове (Фото:ФК Шахтер)

Футболист Десны Андрей Домбровский прокомментировал разрушение войсками РФ стадиона имени Юрия Гагарина в Чернигове.



Домбровский рассказал, что он проживал в Чернигове в течение последних трех лет и до прихода оккупантов город был тихим, спокойным и комфортным для проживания, сообщает Футбол NEWS.

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«Грустно от того, что люди сейчас находятся там без электричества и воды, выживают. Город просто бомбят.

Разбомбили стадион имени Юрия Гагарина, на котором Десна принимала своих соперников. Туда каждый день приходили люди, чтобы отдохнуть и порадоваться игре команды. Сейчас просто российские фашисты нашли там для себя некую «военную базу» и выпустили по стадиону пять-шесть ракет. Я не могу поверить в произошедшее.

Уверен в том, что когда все закончится, что Чернигов быстро отстроят, и этот город будет сиять и станет одним из достопримечательностей будущей Украины", — сказал Домбровский.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты во время своего пребывания возле Киева обстреляли спортивный комплекс Святошин, где до войны тренировались футболисты донецкого Шахтера.



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