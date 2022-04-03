«Как сильно нужно ненавидеть свой народ?». Экс-футболист сборной Украины удивился окопам российских солдат возле Чернобыля

3 апреля, 20:55
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Евгений Левченко не понимает поступка россиян (Фото:Евгений Левченко via Instagram)

Евгений Левченко не понимает поступка россиян (Фото:Евгений Левченко via Instagram)

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко выразил удивление поступком российских солдат, рывших окопы возле Чернобыля.

Левченко опубликовал в своем аккаунте в Twitter фото со своего визита в Чернобыль в 2021 году и обратил внимание, что радиация в зоне «Рыжего леса» опасна для жизни.

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«Чернобыль. 2021 год. Очень впечатляюще. За мной „Рыжий лес“, где радиация очень высокая. Очевидно, опасность для вашей жизни. Российским солдатам командиры приказали рыть там окопы, что приводило к ужасающим последствиям. Как сильно нужно ненавидеть свой народ?» — написал Левченко.

Видео дня
https://twitter.com/elevchenko/status/1510227933318852618?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1510227933318852618%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Fyak_silno_treba_nenaviditi_vlasniy_narod_levchenko_zdivovaniy_okopam_rosiyan_poblizu_chornobilya_n716956%2F

Ранее сообщалось, что возле ЧАЭС были ликвидированы пожары на площади более 10 тысяч гектаров.

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Теги:   Футбол Сборная Украины Чернобыль Война в Украине

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