«Как сильно нужно ненавидеть свой народ?». Экс-футболист сборной Украины удивился окопам российских солдат возле Чернобыля 3 апреля, 20:55 Цей матеріал також доступний українською Евгений Левченко не понимает поступка россиян (Фото:Евгений Левченко via Instagram)

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко выразил удивление поступком российских солдат, рывших окопы возле Чернобыля.

Левченко опубликовал в своем аккаунте в Twitter фото со своего визита в Чернобыль в 2021 году и обратил внимание, что радиация в зоне «Рыжего леса» опасна для жизни.

«Чернобыль. 2021 год. Очень впечатляюще. За мной „Рыжий лес“, где радиация очень высокая. Очевидно, опасность для вашей жизни. Российским солдатам командиры приказали рыть там окопы, что приводило к ужасающим последствиям. Как сильно нужно ненавидеть свой народ?» — написал Левченко.

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Ранее сообщалось, что возле ЧАЭС были ликвидированы пожары на площади более 10 тысяч гектаров.

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