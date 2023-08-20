Удаление и грубые ошибки. Динамо сенсационно проиграло в Одессе
Черноморец — Динамо (Фото:ФК Черноморец)
В рамках четвертого тура чемпионата Украины Черноморец на своем поле обыграл Динамо Киев.
Одесский клуб открыл счет на 20 минуте, автором гола стал Авагимян, который технично разобрался с игроками киевской команды.
Динамо отыгралось на старте второго тайма — Шапаренко отдал, а Ярмоленко забил.
Спустя несколько минут защитники столичной команды допустили грубую ошибку, которой воспользовался Шторгин и забил.
Капитан Динамо Сергей Сидорчук стал автором второго гола «бело-синих», что позволило восстановить паритет.
Киевский клуб доигрывал поединок в меньшинстве, ведь Александр Сирота получил две желтые карточки, которые отправили его за пределы поля.
Черноморец воспользовался численным преимуществом и вырвал победу. Шпорн сделал пас на Иеде, который поразил пустые ворота в компенсированное время.
Черноморец — Динамо 3:2
Голы: Авагимян, 20, Шторгин, 53, Иеде, 91 — Ярмоленко, 48, Сидорчук, 61
Турнирная таблица
В следующем туре Черноморец сыграет Ворсклой, а Динамо пропустит игру из-за подготовки к отбору в Лиге конференций.
Отметим, что Динамо сделало ценный подарок для ВСУ.
Ранее сообщалось, что известный украинский тренер спрогнозировал победителя УПЛ в этом сезоне.