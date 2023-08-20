Удаление и грубые ошибки. Динамо сенсационно проиграло в Одессе 20 августа, 18:58 Черноморец — Динамо (Фото:ФК Черноморец)

В рамках четвертого тура чемпионата Украины Черноморец на своем поле обыграл Динамо Киев.

Одесский клуб открыл счет на 20 минуте, автором гола стал Авагимян, который технично разобрался с игроками киевской команды.

Динамо отыгралось на старте второго тайма — Шапаренко отдал, а Ярмоленко забил.

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Спустя несколько минут защитники столичной команды допустили грубую ошибку, которой воспользовался Шторгин и забил.

Капитан Динамо Сергей Сидорчук стал автором второго гола «бело-синих», что позволило восстановить паритет.

Киевский клуб доигрывал поединок в меньшинстве, ведь Александр Сирота получил две желтые карточки, которые отправили его за пределы поля.

Черноморец воспользовался численным преимуществом и вырвал победу. Шпорн сделал пас на Иеде, который поразил пустые ворота в компенсированное время.

Черноморец — Динамо 3:2

Голы: Авагимян, 20, Шторгин, 53, Иеде, 91 — Ярмоленко, 48, Сидорчук, 61

Турнирная таблица

В следующем туре Черноморец сыграет Ворсклой, а Динамо пропустит игру из-за подготовки к отбору в Лиге конференций.

Отметим, что Динамо сделало ценный подарок для ВСУ.

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