«Это будет для нас уроком». Ярмоленко назвал причину сенсационного поражения Динамо в украинской Премьер-лиге 21 августа, 09:25 Ярмоленко считает, что команда не успела восстановиться от матча с Арисом (Фото:ФК Динамо)

Футболист киевского Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение столичного клуба от Черноморца (2:3) в матче 4 тура украинской Премьер-лиги.

По словам Ярмоленко, клуб ожидал непростой поединок плюс сказалось истощение, поскольку несколько дней назад динамовцы играли в еврокубках, сообщает официальный сайт Динамо.

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«Видимо, нам не хватило физических кондиций, ведь в четверг мы играли 120 минут с Арисом, плюс переезды, длинная дорога. Из-за этого мы не восстановились должным образом, поэтому и такой результат.

Конечно, было много ошибок с нашей стороны, много моментов, которые мы не реализовали, а когда ты не забиваешь, то пропускаешь. Но ничего страшного. Думаю, это будет для нас уроком. Двигаемся дальше, ничего еще не закончено, чемпионат длинный. Главное — делать правильные выводы как из побед, так и из поражений", — сказал Ярмоленко.

Игрок добавил, что матч против Ариса отобрал много сил и эмоций.

«Конечно, в эмоциональном плане это тоже нелегко, когда ты проводишь на поле 120 минут напряженной, тяжелой игры, а потом еще серия пенальти. Это непросто физически и эмоционально. Конечно, тяжело восстановиться, но что мы можем сделать? Сейчас такая ситуация, когда нам нужно терпеть.

Извиняюсь перед нашими болельщиками за этот результат, но это футбол, и поражения тоже случаются. Нужно с честью их принимать и идти дальше. Повторюсь, ничего страшного не произошло, надо поднимать голову и двигаться дальше, ведь через четыре дня у нас еще одна важная игра в еврокубках", — подытожил Ярмоленко.

Ранее поражение Динамо прокомментировал главный тренер клуба Мирча Луческу.