Украинская Премьер-лига. Черноморец и Металлист поделили очки
Забить хотя бы раз за 90 минут игры команды не смогли (Фото:ФК Черноморец via Instagram)
Одесский Черноморец и харьковский Металлист поделили очки в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
Встреча, проходившая на поле «моряков», завершилась без забитых мячей.
Двумя днями ранее донецкий Шахтер вырвал победу над полтавской Ворсклой.
Результаты матчей:
Шахтер — Ворскла 3:2
Голы: Судаков, 27, Крыськив, 48, Мудрик, 85 (с пен.) — Сефери, 61, Челядин, 75
Нереализованный пенальти: Траоре, 63 (Шахтер)
Черноморец — Металлист 0:0
Сообщалось, что Динамо и Ингулец одержали победы в 14-м туре украинской Премьер-лиги.