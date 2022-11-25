Украинская Премьер-лига. Черноморец и Металлист поделили очки

25 ноября, 15:01
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Забить хотя бы раз за 90 минут игры команды не смогли (Фото:ФК Черноморец via Instagram)

Забить хотя бы раз за 90 минут игры команды не смогли (Фото:ФК Черноморец via Instagram)

Одесский Черноморец и харьковский Металлист поделили очки в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.

Встреча, проходившая на поле «моряков», завершилась без забитых мячей.

Двумя днями ранее донецкий Шахтер вырвал победу над полтавской Ворсклой.

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Результаты матчей:

Шахтер — Ворскла 3:2
Голы: Судаков, 27, Крыськив, 48, Мудрик, 85 (с пен.) — Сефери, 61, Челядин, 75
Нереализованный пенальти: Траоре, 63 (Шахтер)

Видео дня

Черноморец — Металлист 0:0

Сообщалось, что Динамо и Ингулец одержали победы в 14-м туре украинской Премьер-лиги.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Черноморец (Одесса) Металлист (Харьков) Чемпионат Украины Чемпионат Украины по футболу

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