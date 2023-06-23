Бывшие игроки сборной: Украинский клуб устроил массовую чистку — СМИ

23 июня, 12:07
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Футболисты Черноморца (Фото:ФК Черноморец)

Футболисты Черноморца (Фото:ФК Черноморец)

Одесский Черноморец покинуло 8 игроков, которые выступали за первую команду в прошлом сезоне.

Как сообщает ТаТоТаке, клуб принял решение устроить массовую чистку перед стартом следующего сезона.

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По информации источника, клуб покинули: вратарь Дмитрий Непогодов, защитники Евгений Селин, Максим Белый, полузащитники Александр Демченко, Даниил Алефиренко, Евгений Задоя, Сергей Политыло и нападающий Александр Гладкий.

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Отмечается, что под вопросом будущее Инала Черткоева (полузащитник) и Дмитрия Юсова (нападающий).

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Напомним, что опыт выступлений за сборную Украины имели Евгений Селин и Александр Гладкий.

По итогам прошлого сезона Черноморец занял десятое место, набрав 35 баллов.

Ранее сообщалось, что Заря получила техническое поражение в матче с Минаем.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Чемпионат Украины

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