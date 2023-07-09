Букет роз в подарок: украинский игрок креативно принес извинения женщине-арбитру — фото

9 июля, 12:25
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Вадим Червак (Фото:ФК Полесье)

Вадим Червак (Фото:ФК Полесье)

Бывший защитник Полесья Вадим Червак, который ныне перебрался в Металлист 1925, извинился перед судьей Софией Причиной.

Напомним, в апреле, когда Червак выступал за Полесье, он толкнул Причину в матче против Металлурга З (1:2), за что получил дисквалификацию от КДК УАФ на 6 месяцев.

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Перед контрольным поединком Металлиста 1925 с Вересом Червак подарил судье букет роз и лично извинился за свой поступок.

Видео дня

https://twitter.com/metalist1925kh/status/1677742209787912194
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Стоит отметить, что София приняла извинения игрока.

«Ошибаться могут все… Признать ошибку — единицы. Думаю, на этом можно ставить точку», — написала Причина в Instagram.

instagram.com/sof4ukk
Фото: instagram.com/sof4ukk

Ранее сообщалось, что Динамо жестко раскритиковало решение Фенербахче поехать на газпромовский турнир в Россию.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол

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