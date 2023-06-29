«Урод, иди воюй». Украинского футболиста во время матча оскорбил чешский тренер 29 июня, 21:51 Скандал на футболе (Фото:denik.cz, REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Матч низшего дивизиона чемпионата Чехии, в котором Горомержице принимал Велке Пржилеп, завершился громким скандалом.



В конце первого тайма игрок команды хозяев украинец Марьян Федишин получил желтую карточку за грубый фол. После чего тренер гостей Ян Котвас оскорбил 22-летнего украинца.

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Согласно судейскому протоколу, тренер произнес следующую фразу: «Ты, украинский урод, вместо того, чтобы воевать, играешь здесь в футбол». Этот факт подтвердили делегат матча и представители Горомержице, сообщает Трибуна со ссылкой на Nymbursky Denik.

Поскольку Котвас является полковником чешской армии, к расследованию подключилось Министерство обороны страны.

Кроме возможного штрафа в 100 тысяч крон и отстранения от футбола на 15 лет, Котвас также рискует получить наказание по статье 355 Уголовного кодекса Чехии «Клевета на нацию, расу, этническую или другую группу лиц», которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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