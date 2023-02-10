Роналду забил четыре гола в матче за новую команду — видео 10 февраля, 14:44 Роналду впервые с 2019 года забил четыре гола (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Звездный футболист Криштиану Роналду забил четыре мяча в матче за свой новый клуб — Аль-Наср.



Это удалось 38-летнему нападающему в домашнем поединке 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Вахда Мекка.

Португальский игрок забил два мяча в первом тайме и еще два — после перерыва. Это первый дубль (два гола), хет-трик (три) и покер (четыре) Роналду за Аль-Наср.

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Примечательно, что звездный форвард не забивал четыре гола с сентября 2019 года, когда в отборе на Евро-2020 в сборной Португалии он забивал команде Литвы.

3 февраля Роналду отличился дебютным голом за Аль-Наср в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Фатеха.

Ранее португальский нападающий подписал контракт с Аль-Насром до 2025 года.

