«Теперь я вижу всю картину собственными глазами». Экс-футболист Барселоны поделился впечатлениями после возвращения в Украину 15 августа, 15:33 Дмитрий Чигринский (Фото:ФК Шахтёр)

Экс-защитник Барселоны Дмитрий Чигринский рассказал о впечатлениях от возвращения в Украину после подписания контракта с донецким Шахтером.

По словам футболиста, несмотря на войну, в Украине ему стало спокойнее, поскольку из-за границы ситуация воспринимается иначе, сообщает Sport Arena.

«Вернулся домой, и мне стало спокойнее. Везде в Киеве я видел порядок. Где нужно — есть блокпост. У всех украинцев есть вера и надежда, что все закончится для нас победой в войне. И достаточно быстро.

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У меня в Украине родители, а я был за границей. Это тяжело. Ты о многом спрашиваешь, всем интересуешься. На протяжении всей войны я много черпал информацию из телеграм-каналов. Теперь я здесь и вижу всю картину собственными глазами. Психологически мне нужно было вернуться на родину, домой", — сказал Чигринский.

Чигринский выступал за Шахтер с 2004 года, а в 2009 году он перешел в Барселону, но уже через год вернулся в состав «горняков» и сыграл в донецком клубе еще четыре с половиной сезона.

После этого Чигринский выступал за Днепр, греческие АЕК и Ионикос, а в начале августа этого года снова вернулся в Шахтер.

Ранее сообщалось, что Шахтер победил Александрию (2:1) в матче 2 тура украинской Премьер-лиги.